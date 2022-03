Japa defiende a J Balvin; dice que le arrancará la peluca a René

Luego de todo el despelote que armó Residente al tirarle a J Balvin y dejarlo con las piernas de trapo según muchas personas, su amigo del alma Japanese dedició meter su cuchara en el asunto y mando para la v... a René por atacar a su amigo.

El intérprete de "Hablando Claro" le concedió una entrevista a el youtuber de género urbano Alcaton y se desahogó sobre lo que pensaba de la tiradera de Residente a su compadre.

Pero mientras muchos esperaban que fuera algo leve, el artista panameño le soltó sin miedo con palabras bien subitas de tono.

"La primera canción que sacó se llama "Atrévete, tema de homosexiuales, salte del clóset. El día que venga a Panamá le voy a arrancar la peluca, aunque no quiera tirarme, lo que me importa es arrancarle la peluca no me importa si pierde. Eso no se hace, Canservero era amigo mío, qué es eso, hay que ser maduros, no me importan sus fans", dijo Japa.

Recalca: "Él lo que es un xux... de su ma... tienes que ser una persona madura, el género se debe a Panamá . Yo no creo que se atreva a ir a Colombia, le van a arrancar su peluca".

Según Japanese, tiene que ser humilde y centrarse en su vida en vez de meterse en temas de otras personas.

Además de las lindas palabras que le dedicó, dijo que René no ha pegado más nada desde "Atrévete", porque solo tira rap y tiraderas. "Bad Bunny es el número 1 en el género, me entiendes, y cuando hablen de Japanese está 'La rica boa'".

Sentenció diciendo que los que se burlan de Balvin no creen en Dios, además, acusó a Residente que habló de mal de los padres del colombiano sabiendo que están en un momento complicado.

Las palabras del artista han dado que hablar, muchos lo apoyan, otros se ríen y para el resto es simple ganas de pegarse con la situación.

