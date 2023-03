Japa quiere trabajar para pagar sus terapias

Japanese no quiere nada regalado, el quiere trabajar para pagar lo suyo, en especial las terapias que debe hacerse para su recuperación tras el derrame cerebral que lo mantuvo en coma.

El reguesero expresó que tiene que hacer terapias y algunos exámenes porque ahora tiene el pie hinchado, y para ello necesita hacer sus “show” para recoger su platita, porque las terapias no cuestan un “show”.

"Mis terapias no cuesta un ‘show’, cuesta 10 ‘show’, y si no sigo haciendo mis ‘show’ no puedo pagar mis terapias, porque no andamos en eso de estarle pidiendo nada a nadie, porque después la gente anda diciendo un poco de cosa, solo le pedimos a Dios", destacó Japa.

Además, le dejó saber a quienes hablan sin saber, de que no lo quieren contratar porque tienen miedo de que le pase algo, le dejó saber que su pie hinchado no tiene nada que ver con su boca, él puede hacer su trabajo, porque ya ha hecho ‘“show” en Cali, Colombia, y Panamá. “Hermano, deje de estar buscando excusa porque usted sabe que no tiene plata, ustedes quieren pagar tonterías, usted quiere pagar con donación y yo no canto con donación, yo voy a pagar con mis eventos, usted pague su plata…”, manifestó.

El intérprete de “Cocobola”, comentó que ya hasta tiene que comprar otra andadera porque la que tiene se le está dañando, y lo que agarra en los eventos es para pagar sus terapias porque quiere hacer sus próximas presentaciones brincando en tarima.

