Japanese le exige sus miles a la SPAC por las regalías de sus temas

El cantante Japanese activó las redes al expresar su cabreo con la Sociedad Panameña de Autores y Compositores (SPAC), esto por una deuda que tienen con el famoso por temas de regalías.

“Yo nunca me retiré de la SPAC, me entiendes, yo tengo los papeles aquí, y los voy a llevar ahora, yo nunca me retiré de la SPAC, entonces a mí no me han pagado mis regalías internacionales”, dijo en video que subió a Instagram.

Recalca: “Yo allá afuera tengo como dos millones que no me habían pagado, entonces al reducir todo eso, salían ciento y pico de miles de mis regalías, mis regalías con “Señor Oficial”, “Cocobola”, “Que le den”, “Samuel” y yo tengo mis papeles y voy a llevarlos”.

Según Japa, el señor Sergio Cortez le dijo que había hablado con la junta de la SPAC sobre este problema. “Son mis regalías, con mi trabajo de toda una vida”.

El artista quiere una solución, esto ahora que necesita dinero para pagar sus gastos médicos tras los derrames silenciosos.

Al famoso lo han apoyado bastante con recolectas de dinero, sin embargo, sigue quejándose de que no tiene dinero, que necesita más plata para sus terapias y medicamentos, porque le han quedado mal.