Jean Paul interpone querella penal contra abogada y exige 15K

El abogado Joel Brown, defensa del "instagramer" Jean Paul decidió presentar una denuncia ante el Colegio Nacional de Abogados y una querella penal en el Ministerio Público, esto contra la abogada Ivonne Peña, por liberar información confidencial del famoso.

LEE TAMBIÉN: Sech le da las gracias a Daddy Yankee por ayudarlo en la música

Publicidad

Brown destaca que esto se da luego que la licenciada Peña, diera a conocer a través de sus redes sociales cuáles fueron los acuerdos al que llegó su antiguo representado con la justicia.

Como recordarán, Jean Paul había mencionado en un live de la Wyznick que había tenido tres abogados y luego de contratar a Ivonne, según él, se acordó un pago y al ver que no realizó el trabajo por el que se le pagó que eran unos 2 mil dólares decidió prescindir de sus servicios.

¿Qué dijo la abogada?

La abogada, que siguió su caso, detalló en sus reds que él fue condenado a 60 meses de prisión y a pagar una multa de 300 dólares en seis meses, por el delito de posesión agravada de drogas en calidad de cómplice primario.

Peña mencionó que él debe cumplir con horas de trabajo comunitario y que debería empezar esta semana. "De no cumplir con las horas del trabajo comunitario que inicia esta semana y el pago de la multa así como no utilizar sustancias ilícitas, cometer otros delitos, acercarse a ciertas áreas donde se venda o consuma drogas podría perder su libertad ya que está en trabajo comunitario, no es estar en libertad sino más bien es una oportunidad para ganarse la libertad mientras cumple una condena", dijo,

¿Cuál es la respuesta de Jean Paul?

Su abogado Joel Brown le dijo a Crítica que su cliente ha cumplido con todas las medidas y tras analizar lo dicho por la abogada Peña, se apersonaron ante las autoridades para iniciar un proceso legal en su contra

"Fuimos a presentar una denuncia ante el Colegio Nacional de Abogados, por faltas a la ética profesional del abogado, por revelar temas que no le competen revelar, y manifestaciones que no son propias de ellas. A parte que manifiestar que Jean Paul va ha realizar su labor comunitaria dentro de una Junta Comunal en Colón, eso son temas de secretos y reserva de procesos judicionales. Si alguien tiene todos los datos, pueden atentar contra la vida", detalla.

Recalca: "Lo que se busca que en el Colegio de Abogados es que se vea la queja y sea sancionada con lo que estime el presidente. En caso de haber mayor sanción, esto podría entrar a la Sala Cuarta, al punto que podrían suspenderla por un periodo de tiempo. Esto en caso de que sea grave".

Por otro lado, Brown también se dirigió al Ministerio Público para presentar una querella penal contra el honor de la persona natural por las difamaciones. "Se busca un sanción penal y resarcimiento económico por los daños que le hagan. En este caso le han causado daños psicológicos y difamaciones".

"Hay un número establecido por las afectaciones, debido a que se está atendiendo con un psicólogo. Por el momento se le está imponiendo la suma 15 mil dólares, en caso que demore más, implicaría más gastos", sentenció Joel Brown.