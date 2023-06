Jhonathan Chávez: ‘La educación es en casa’

El acordeonista Jhonathan Chávez envió un mensaje a todas las personas que lo critican por los “shows” de Los Triunfadores: “la educación es en la casa’.

Le contamos que, Jhonathan fue uno de los artistas que se presentó el pasado fin de semana en un evento bailable en el Figali Convention Center; durante su “show” hubo de todo: empolleradas, bailes Congos, bailarinas y mucho remeneo, pero al parecer eso no les gustó a algunos.

En los comentarios en las redes le dijeron que su espectáculo no es autóctono y qué decir de los remeneos que no a todos les gusta, por lo él se tomó un tiempo para responder.

El artista compartió un video, en sus redes, donde agradeció a sus fanáticos por el apoyo, pues eso permite que la música siga creciendo. Y fue en este mismo video donde una persona le comenta que se queda con lo autóctono y que debe tener más cuidado con el mensaje que le manda a los niños y jóvenes.

A lo que Chávez respondió: “Nada de lo comercial es educativo, la educación es en la casa y la escuela o usted me va decir que en Navidad comprarle muñecos superhéroes a los niños es educativo? Armas… Delincuentes promocionan en esos juguetes, pero como es cómica, piensan que son infantiles…”, sentenció.

Añadió: “Si queremos educarlos lo primero que recuerdo yo es que mis papás me acostaban a las 7:00 PM y no me dejaban ni ver novela, la educación es de los padres y la escuela, no de la televisión, la música y los comercios”.

