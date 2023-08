Jhonathan Chávez: ‘Me da miedo defraudar a los que nos siguen’

El acordeonista Jhonathan Chávez está agradecido con Dios por haberle permirtido cumplir lo que siempre soñó, pero confesó que a veces le da miedo no poder con esos sueños.

Chávez, quien está viviendo el mejor momento de su carrera junto a Los Triunfadores, aprovechó un video de Camilo para realizar una reflexión de su vida como músico y de aquello que no se ve.

Publicidad

“ESTE NO SOY ni le llego cerquita, pero DIOS nos ha concedido POCO A POCO lo que tanto soñé, ahora me da miedo no poder con esos sueños, me da miedo defraudar a los que nos siguen y nos apoyan, trato de hacer lo mejor posible, pero soy humano con defectos y errores CON UNA VIDA igualita que la de la mayoría de las personas”, sentenció “El Canoso”.

Destacó que su vida como artista no es fácil, el tiempo con su familia es reducido, parecida a la del colombiano.

“NO es nada fácil cumplir con todo y quedar bien con todo el mundo, estar al 100% para todo el mundo en todo momento más cuando también se tienen situaciones DIFÍCILES, PROBLEMAS, ENFERMEDADES etc, etc, etc, igual que todo el mundo porque el éxito no te exime de estas cosas y te manda al país de las maravillas”, señaló.

Por último, agradeció a todo su equipo, familia, amigos y a sus fanáticos por siempre brindarle su apoyo.

Contenido Premium: 0