Jhonathan y Doralis se enfrascan por los bailes gratis. ¿Y Fulvia?

Las redes sociales se calentaron anoche y todo por el tema de los bailes gratis. Los involucrados en este caso fueron Jhonathan Chávez y Doralis Mela.

El famoso tipiquero reaccionó en redes, eso luego que varias páginas difundieran un video en el que él habla y cuestiona a los artistas que hacen bailes gratis, alegando que esto afecta al negocio.

Segun Jhonathan, esto fue sacado de contexto debido a que la grabación no explicaba toda la situación, detallando que es una cosa de relajo que siempre hace en las tarimas y no era algo serio.

En medio de esto, la Tepesita Doralis Mela había dicho en sus redes que estaba haciendo sus presentaciones gratis con su conjunto para darse a conocer por ser nuevos.

"Lo de los bailes gratis, toda la vida se ha dado, principalmente con los músicos nuevos que se están dando a conocer. Es una oportunidad para que la gente vea su música, su show, y como dije, ellos deciden si siguen asistiendo a los eventos o no. Igual hay artistas famosos, ya con trayectoria, que de vez en cuando también hacen bailes gratis. Eso depende del empresario o del dueño del evento. Si ellos quieren poner la entrada gratis o ofrecer mobiliario gratis, esa es su decisión", dijo

Recalca: "A lo que me refiero es que eso nos beneficia a nosotros, los artistas. Si tú eres empresario y tienes el dinero para pagarnos y hacer el baile gratis, tú sabrás por qué lo haces, y eso es beneficioso para nosotros. No tiene nada de malo. Si la cervecería te contrata y quiere hacer los bailes gratis contigo, eso tampoco tiene nada de malo; no es competencia desleal. Al contrario, es una ventana para darte a conocer y para que la gente asista a tus eventos".

Sobre esto último Chávez no replicó y lo dejó solamente en su primeras declaración.

Al margen de esto, la gente no quería saber nada de bailes y esperaba que tocará la trifulca con Fulvia González hace unos días, sin embargo, no dijo nada.

