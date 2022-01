Joey Montana prepara 'ataque musical'

El artista chiricano Joey Montana viene con todo este 2022, así lo ha dejado saber a sus fanáticos en su red social Instagram, y dijo que lo que se acerca será una bomba, pues prepara su ataque musical.

Desde que arrancó el año, el cantante ha dejado pistas de que viene con algo fuerte para este 2022.

“Feliz noche, los quiero mucho, sólo para que lo tengan presente. Preparando ataque musica”, manifestó el famoso.

Montana todavía no ha dicho de que se trata, pero lo que sí se sabe es que hace unas semanas expresó su intención de grabar con artistas de la nueva ola, sin embargo no dijo nada “Ok … si hago un EP de 7 canciones con artistas panameños de la “nueva ola/ nueva escuela/ la sangre nueva... Cuáles son los 7 que no deben faltar”.

Tras su anuncio, varios de sus seguidores, además de decirle que estarán pendiente, le preguntaron qué le pasaba, pues se le veía muy flaco.