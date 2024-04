John Travolta instó a luchar por lo que se cree

El actor, bailarín y productor John Travolta tuvo este fin de semana un leve paseo por Panamá para participar en el Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF Panamá), donde dejó un poderoso mensaje para todos los panameños.

El estadounidense fue invitado en la proyección gratuita de “Grease”; el evento realizado en Cinépolis de Multiplaza fue un lleno total. Eran las 4:00 de la tarde, cuando el famoso llegó para enloquecer a todos los presentes, quienes gritaban su nombre y le dieron algunos obsequios.

Al entrar a la sala dio un discurso, donde agradeció por mantener a “Grease”, después de tanto tiempo, en sus corazones, e instó a luchar por lo que se cree.

“Cuando era niño alguien le dijo a mi mamá que su hijo nació para grandes cosas, y en algo tuvo razón, siempre he luchado por lo que creo, me tocó pelear porque Olivia protagonizará la película junto a mi, también que la escena de baile de Saturday Night Fever, quedara porque la habían cortado, y así muchas otras cosas que me apasionan y son parte de lo que soy” dijo Travolta.

