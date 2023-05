José Luis Caballero, tras los pasos de Ulpiano y Victorio

José Luis Caballero es un joven que arrancó hace más de tres años su sueño de tener su propio conjunto típico.

Inspirado por algunas figuras emblemáticas del típico como Ulpiano Vergara, Alfredo Escudero y Victorio Vergara, Caballero llega con un estilo diferente a cautivar a los amantes de este género.

El acordeonista contó a “Crítica” que hace más de tres años decidió expandir su talento y crear su conjunto “Los Sensacionales”, con el cual ya ha recorrido algunos lugares como Capira y poblados de Santiago.

El trabajador independiente destacó que desde niño mostró pasión por la música, misma pasión que lo mantiene motivado a dar a conocer su talento.

“Mis inicios se dan desde pequeños, cuando bailaba típico con música en vivo y me interesaba más los instrumentos y por eso me adentré en el ámbito, me gustó la percusión hasta los 12, que fue que agarré el acordeón”, dijo el artista, de 21 años.

José Luis recordó que su primer toque se dio en el Festival del Cangrejo y Marisco en Montijo, donde recibieron muy buenos comentarios.

Actualmente, Los Sensacionales cuentan con tres temas grabados (Niña Bonita, Amor de Primavera y Quédate”, las cuales han sido bien aceptadas en YouTube.

Por otro lado, mencionó que no ha sido fácil este camino, pues destacó que los méritos son lo que hablan de él en cada salida, donde siempre trata dar lo mejor.

“Tengo un estilo propio, el estilo de Ulpiano, de Victorio, soy una mezcla de todo eso”, sentenció el artista, quien desea ser profesor de música.

Por último, Caballero pidió al pueblo panameño que apoye a los nuevos talentos “Hay que hacer mucho esfuerzo y tener esperanza para seguir”. Tiene en su agenda varios toques para los próximos meses.

