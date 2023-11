Joshua Jackson contó todo sobre la miniserie “Dr. Death”

USA Network anuncia el estreno en Latinoamérica de la nueva y controversial miniserie “Dr. Death”.

La historia que reúne un gran elenco de estrellas encabezado por Joshua Jackson (Dawson´s Creek, Little Fires Everywhere), junto Alec Baldwin (30 Rock, Blue Jasmine) y Christian Slater (Mr. Robot, Dirty John), ya se encuentra disponible para que la audiencia sea testigo de uno de los relatos médicos más escalofriantes jamás escuchados.

“Dr. Death” se basa en la historia real del Dr. Christopher Duntsch, una estrella de la comunidad médica de Dallas, Texas. Este neurocirujano, en apariencia brillante pero sumido en el mundo de las adicciones, ha sido responsable de una sucesión de muertes y tragedias por mal praxis.

Pese a su gran relevancia en el mundo médico, los pacientes que entraban en su quirófano salían con una experiencia totalmente opuesta a la que esperaban, acabando mutilados o incluso, muertos.

Con el número de víctimas en aumento, dos cirujanos compañeros del mortal doctor y un joven asistente abogado harán lo imposible para frenar la “carnicería” que inició. El especialista en neurocirugía, que contó con una fuerte protección y respaldo por parte del sistema de salud luego de que se conocieran los casos y salieran a la luz, fue apodado como Dr. Muerte (Dr. Death) y condenado por sus atroces actos.

Joshua Jackson contó un poco de su participación y cómo se desarrolla su personaje en la historia.

Joshua, el mayor cumplido que podrían hacerte es que cada vez que entras al quirófano como Dr. Duntsch y pides un bisturí, apenas la audiencia puede mirarlo, es así de bueno

La primera vez que vi el primer episodio, lo vi con mi esposa y mi suegra en la habitación. Y mi suegra, cuando llegamos a la primera cirugía, salió de la habitación. Ella dijo: "No puedo soportar esto", lo cual creo que es probablemente el mayor cumplido que se le puede dar a esta actuación. Así que gracias, lo aprecio mucho.

¿Qué fue lo primero que te cautivó de la historia de Christopher Duntsch?

Todo se reduce a esto. La primera gran pregunta: "¿Por qué?" ¿Por qué pasó esto? Y luego el "¿Cómo?" “¿Cómo llega a existir? “¿Cómo se le da el espacio para ser tan espectacularmente malo?” Después de escuchar el podcast, las preguntas aún persistían. Ahora entendía el argumento legal. Y entendí el camino de los pacientes hacia la búsqueda… Ni siquiera sé si se puede llamar “justicia”, pero al menos un remedio legal; No creo que haya justicia por lo que les hicieron. Entendía las partes técnicas de la historia, pero todavía no tenía idea de este hombre y de cómo había llegado a ser. Fue a través de conversaciones con Patrick (Patrick Macmanus - Showrunner) y de profundizar en el guión y el material de investigación en torno al guión que comencé a tener una mejor idea de todo. Pero aún así... Es un personaje fascinante para un actor porque siente esa picazón de: "Debe haber una respuesta fácil... Quiero que haya una respuesta fácil porque la alternativa es terrible". Pero no hay una respuesta fácil. Y la alternativa es terrible. Y los resultados fueron terribles. Y ese es un personaje realmente convincente para interpretar.

¿Cuál fue la clave que finalmente te permitió interpretarlo?

Suena sencillo cuando lo digo, pero fue mucho más difícil llegar y me llevó mucho tiempo. Era dejar de juzgarlo. Verlo a través de sus propios ojos, donde es el "héroe" de su propia historia: "Es un médico brillante". Es un cirujano brillante. Es víctima del mal comportamiento y las malas acciones de otras personas”. Una vez que estuve dispuesto a dejar de juzgarlo y permitirme sentarme dentro de la disonancia cognitiva de él pensando: “Soy brillante”. No sólo soy brillante, de hecho soy tan brillante que nadie más puede entender el peso de mi genio... Y como ellos no pueden entender el peso de mi genio, me veo obligado a revolcarme en el barro con estos simples mortales que constantemente destruyen mi buen trabajo.” Es una locura. Pero una vez que entré con él, todas las demás cosas empezaron a desbloquearse.

Lo que plantea la pregunta: ¿cómo fue salir finalmente de esa mentalidad?

Tomó un minuto. En mi último día, mi esposa compró una botella de champán. Llegué a casa y estábamos en nuestro apartamento de Nueva York. Nos sentamos ahí y tomamos una copa juntos. Y apenas comencé a hablar de él en tiempo pasado, me di cuenta, por primera vez, del peso de él que había estado cargando durante todos esos meses… No creo que me hubiera permitido sentir la totalidad de lo que la experiencia me estaba haciendo. Pero fue mucho, y definitivamente tomó un segundo poder dejarlo pasar. Vives dentro de esta constante disonancia cognitiva de creerte un personaje heroico, cuando la evidencia a tu alrededor es que estás creando dolor y caos para todos los que tocas. Es un espacio difícil para vivir durante seis meses.

¿Cómo fue tu colaboración con Patrick Macmanus y cuáles fueron los elementos claves en los que se centró al abordar la historia?

Seré meloso al elogiar a este hombre. Es el mejor colaborador con el que he trabajado. Como puedes imaginar, esta colaboración fue muy intensa. Llevaba dos años conviviendo con este espectáculo, dentro de esta historia. Llegué tarde, pero tuve que sumergirme hasta el fondo y tenía mil preguntas y mil ideas. Al mismo tiempo, necesitaba estar en un entorno en el que me sintiera cómodo yendo a los lugares a los que este personaje necesitaba ir, y él es simplemente un hombre encantador y un showrunner brillante. Es un conjunto de habilidades tan particular y único para realmente dirigir un espectáculo y hacerlo tan bien. Mucha gente lo hace. Muy poca gente lo hace bien. Nunca he tenido una colaboración creativa que fuera más interesante o solidaria y, francamente, disfruté la personalidad de la persona tanto como lo hice con Patrick. Tengo envidia de la gente que trabaja con él en este momento, porque elegiría estar en un entorno como ese para cada trabajo futuro durante el resto de mi carrera. Es brillante.

¿Tuviste la oportunidad de hablar con el propio Duntsch antes de filmar?

Duntsch está apelando su condena, por lo que no tuve oportunidad de hablar con él, porque ningún abogado decente le permitiría decirme algo incriminatorio. Dicho esto, cuando surgió eso, ya sabes, había una vía que posiblemente podríamos haber seguido y que casi con seguridad nos habrían rechazado, pero cuando surgió, en última instancia, en realidad no quería hablar con él. No sé si habría encontrado algún valor en preguntarle a un mentiroso su opinión sobre sí mismo. Y digo esto por la cantidad de investigación que Patrick y sus escritores ya habían hecho cuando recibí el proyecto... En el centro, este hombre se aferra a una ficción sobre sí mismo. Creo que probablemente sea un sociópata. No estoy calificado para hacer ese juicio. Pero ciertamente es un narcisista. La ficción para él, a medida que se hacía cada vez más difícil de mantener, se dedicó cada vez más a ella. Así que no estoy seguro de que incluso conversando con él ahora, hubiera obtenido alguna idea sobre él más allá de lo que ya sabía, que es que vive desconectado de la realidad en la que tú y yo vivimos.

Tengo entendido que el elenco conoció a algunas de las personas de la vida real que aparecen en la historia.

Diferentes actores se encontraron con diferentes personas en diferentes lugares del camino. Sólo conocí al Dr. Kirby (interpretado por Christian Slater). Todavía no he conocido al Dr. Henderson (interpretado por Alec Baldwin) ni a Michelle Shughart (interpretada por AnnaSophia Robb). Sin embargo, como dije, se hicieron tantas investigaciones y había tanto material disponible para todos nosotros sobre estas personas que de antemano sentí un nivel de intimidad. Ya había tenido acceso a todas las declaraciones. Todo el testimonio. Toda la documentación histórica… No quiero hablar por los demás actores, obviamente. Cada uno tuvo su propio viaje. Pero para mí, el panorama quedó reflejado en la investigación que se había realizado: teníamos mucho material con el que trabajar. Lo único en lo que he trabajado que tenía más datos que todos ha sido When They See Us.

¿Existe un mayor sentido de responsabilidad al llevar a la pantalla una historia real como ésta?

Sí… Estás contando la historia del peor momento de la vida de 33 personas, al menos. No hay reparación por la violencia que se cometió contra esas personas y, por tanto, contra sus familias y sus comunidades. Nada podrá jamás arreglar lo que fue destruido por Christopher Duntsch y por el sistema que lo apoyó: por los hospitales, por la junta médica, por el sistema legal. Por lo tanto, existe la responsabilidad de ser potencialmente brutal en la honestidad al contar esa historia y hacer que rindan cuentas las personas que, francamente, esto se convertiría en un momento desagradable en sus carreras. Algo que recordarían años después y dirían: “Qué época tan terrible”. Ciertamente, existe la responsabilidad de contar la historia y de tener una opinión. Patrick y yo tuvimos esta conversación mucho durante el transcurso de esto, asegurándonos de que la serie no dejara pasar a nadie que mereciera tener un momento de incomodidad por esto, que mereciera que su parte de esta historia saliera a la luz. Entonces sí, seguro, hay una mayor responsabilidad con eso.

¿Hacer la serie cambió tu visión sobre la profesión médica?

Lo cambia de manera tanto positiva como negativa. Ciertamente me hace reflexionar. Ciertamente me hace pensar en pedir siempre una segunda opinión, y ciertamente refuerza mi creencia de que la forma estadounidense de tratar la salud como un servicio es simplemente incompatible... No somos clientes en ese espacio. No soy un experto médico. No puedo patear los neumáticos con esto. ¿Me dice como médico que esto es lo que me ayudará a curarme? No voy a comparar precios porque no conozco nada mejor. No es como decidirse entre un Ford o un Honda. Definitivamente me hizo escéptico sobre los motivos del sistema médico en general al tratar con los pacientes. Se supone que, en última instancia, estamos en la cima de la cadena alimentaria, pero no lo estamos. Las instituciones están protegidas más allá de sus propios pacientes. La rentabilidad de los médicos está protegida por encima de la de sus propios pacientes y eso es aterrador. Da mucho miedo porque nosotros, como pacientes, no somos consumidores informados en ese espacio y necesitamos que estas personas en las que confiamos tanto nos protejan. Por otro lado, si no hubiera sido por dos médicos y un abogado que creían firmemente en el valor de los sistemas que representaban, si Henderson y Kirby no se hubieran ocupado de esto, si Michelle Shughart no se hubiera ocupado de esto, este hombre probablemente todavía esté practicando la medicina... Si estas personas que dedican sus vidas a mejorar los cuerpos no hubieran asumido esto, y con un gran riesgo y costo para ellos mismos, él sería el mayor asesino en masa en la historia de Estados Unidos en este momento. Así que estoy aterrorizado por la inhumanidad del sistema y al mismo tiempo alentado por el heroísmo de los individuos.

Mencionaste al Dr. Kirby y al Dr. Henderson, dos de los héroes de esta historia, y sin duda Christian Slater y Alec Baldwin fueron brillantes al interpretarlos. ¿Cómo fue trabajar con ellos?

Honestamente, lo único que lamento de esta serie es no haber podido hacer más con ellos. Porque estar en el set con ellos... Su sincronización, el juego entre sí: es un truco difícil de lograr como actor para que algo muy preciso parezca muy suelto, y creo que lo hicieron de manera brillante. Fueron precisos, concisos en el momento, en hacer bromas y en ser un hombre serio, al tiempo que honraron absolutamente la seriedad de lo que intentaban transmitir. Realmente no es algo fácil de lograr. A veces pones a dos actores juntos y simplemente se encienden el uno en el otro... Entonces, siempre es un placer ser actor en un set con dos potencias reales como esa. Es realmente lo que, más que cualquier otra cosa, me ha mantenido en esto durante treinta años, que es que durante ese corto período de tiempo y en ese entorno realmente específico, tienes acceso a personas maravillosas tanto delante de la cámara como detrás de ella.

