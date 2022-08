Kanabiz le dice mentiroso a Arcángel y que deje de hablar paja

Nando Boom puso en su lugar a Arcángel luego de decir que los panameños se habían robado el dembow de los artistas de Jamaica, sin embargo, el tema sigue dando que hablar y ahora fue Kanabiz el que puso un poco de historia en el asunto.

"No se dejen engañar por el que no sabe. Los panameños tomamos elementos de la cultura de Jamaica y les dimos forma, pero no los robamos. Por ejemplo todas las canciones de "El General" fueron producidas por un productor jamaiquino radicado en Estados Unidos ", dijo.

Además de esto, durante su explicación detalla que los temas a los que aduce Arcángel fueron salvajemente hurtados, también fueron publicados bajo la misma disquera de el artista original, por lo que hubo permisos y nada se realizó bajo manga.

También se refirió a la manera prepotente del artista origen puertoriqueño, nacido en Estados Unidos, destacando que estaba mintiendo en todo lo expresado.

Al final puso las pistas para que vean en qué formato se grabaron y que se cumplió con todos los requisitos legales para su distribución.

#ShowCri El artista panameño @kanabiz también reaccionó a las declaraciones de Arcángel, que afirma que los panas se robaron el "dembow". Aclara que no hubo robos y mostró evidencias. El tema está candela. pic.twitter.com/AHORcvrLQG — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) August 1, 2022

