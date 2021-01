Kanye perdería 2,100 millones de dólares si se divorcia de Kim Kardashian

Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian)

West posee el 100% de su marca de zapatos. El valor de la empresa está vinculado a Adidas, que fabrica, comercializa y distribuye los zapatos. En un modelo similar a un flujo de regalías, West recauda aproximadamente el 11% de los ingresos anuales de Yeezy, que fueron alrededor de 1.3 mil millones en 2019.

Por su parte, la fortuna de Kim está estimada en 750 millones. Al igual que Kanye, la mayor parte de la fortuna de Kardashian se encuentra en la marca de su propio nombre. 'Forbes' estimó en octubre que la participación del 72% de Kim en su compañía de cosméticos KKW Beauty tiene un valor de alrededor de 500 millones.

Kardashian ganó millones tras 13 años protagonizando ‘Keeping Up With the Kardashians’, su aplicación móvil y varios trabajos de modelaje y patrocinio. Pero su mejor día de pago llegó cuando vendió el 20% de KKW Beauty al gigante de los cosméticos Coty por 200 millones el año pasado.

Por otra parte, la pareja es propietaria de varias casas y tienen varias hipotecas juntas, incluida una mansión de Calabasas en el condado de Los Ángeles, un condominio en Miami y dos ranchos en Wyoming.