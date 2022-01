Kanye se busca otra mujer, le compra ropa y la viste igual que Kim

El cantante Kanye West, conocido ahora con el nombre de Ye ha vuelto su vida en un completo enredo, por un lado al no querer dejar ir a Kim Kardashian y por el otro al juntarse con una modelo, comprarle ropa y querer vestirla como la madre de sus hijos.

El rapero fue visto por primera vez con Julia Fox apenas hace unos días y ya hicieron oficial su relación de un modo no tan convencional. La actriz mejor conocida por su papel en Uncut Gems publicó un ensayo para Interview Magazine en donde dio detalles y hasta mostró fotos de cómo empezó su noviazgo con el rapero.

En el ensayo titulado “Date Night” Julia cuenta que conoció a Kanye la noche de Año Nuevo y que en seguida hubo una conexión entre ellos. Explicó que la energía de Ye fue tan divertida que hizo que ella y sus amigas rieran, bailaran y cantaran toda la noche.

Después de esa primera cita, Kanye y Julia fueron al cine y después a cenar a Carbone, un exclusivo restaurante en Miami donde el rapero se convirtió en el centro de atención y hasta se tomó fotos con sus fans.

Pero lo que ha llamado la atención es que en el mismo ensayo, la actriz contó que vivió una experiencia al estilo Cenicienta al terminar de cenar. Al llegar al hotel en donde se hospedaban, el rapero sorprendió a Julia con un clóset repleto de ropa de diseñador.

En el ensayo, Julia compartió dos fotos en las que se alcanza a ver qué Kanye West eligió prendas para ella (algo que también hizo con Kim).

Apenas en noviembre el rapero confesó en una entrevista que conquistó a Kim Kardashian al elegir sus looks y comprarle ropa, así que todo parece indicar que está usando la misma formula con Julia.

Kanye West and Julia Fox for Interview Magazine, photographed by Kevin Leyva.



“Ye directed an entire photo shoot for me while people dined! After dinner Ye had a surprise for me. I mean, I’m still in shock. Ye had an entire hotel suite full of clothes.” pic.twitter.com/omATnt1s6k