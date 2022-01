Julia la pasó mal y la ayudaban a bañarse tras la operación estética

La exguerrera Julia Honnings decidió hablar sobre las cirugías estéticas y sin titubeos aseguró que en su gran mayoría son fáciles de sobrellevar, pero en su caso fue muy complicado.

Esta modelo y empresaria se sometió a una abdominoplastia tras su segundo embarazo, y aunque está muy feliz con todo el resultado, lo cierto es que está sufirendo un poco con la recuperación. Esta operación tiene la capacidad de corregir la flacidez abdominal y el descolgamiento de la pared muscular.

"Muchas personas me estaban preguntando, me lo estaban pidiendo. Hace un par de años en primer embarazo, me salieron estrías, subí de peso a 70 libras. Ha pasado el tiempo, pero no me importó, sin embargo, con el segundo embarazo cambió todo y la piel estaba mal. Se notaba más y entonces con mi tercera barriga no aguantaba más, por lo que todo me quedó colgando", dijo.

Según Julia, por esas razones decidió operarse y buscó a un experto en Panamá, se operó, pero fue una completa locura.

"El postoperatorio fue bien duro. Al menos tres días tuve una enfermera que me vino a bañar porque no podía parar de la cama sola. Nunca dejé de darle pecho a mi bebé aunque tenía mucho dolor. Me sentía mal, bañarme, lavarme el pelo era agotador, fue la primera sema. Eso sí, me arrepentí como 15 veces de habérmela hecho. Literal me dije, por qué me hice esto", confesó.

Tras todo esto dijo que el cambio ha sido muy bueno, pues ahora exhibe con orgullo los resultados de su cirugía, aunque admite que fue muy lo dolorosa, por lo que le dice a sus seguidores que si se la quieren hacer es a gusto de todo.

Ella volvió hace poco al gimnasio y ahora luce su cuerpo escultural.