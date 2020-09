Kanye West se aloca en Twitter y asegura que es el nuevo Moisés

El rapero estadounidense Kanye West tuvo otro episodio bipolar con su teléfono a la mano y en medio de sus ocurrencias, aseguró que era el nuevo Moisés y enviado de Dios.

LEE TAMBIÉN: Marc Anthony es el primer salsero en recibir Disco de Diamante por un álbum

El rapero de 43 años atacó a Universal y Sony, además, afirmó que la industria de la música es un “barco de esclavos moderno”.

“Necesito ver los contratos de todos en Universal y Sony. No voy a ver cómo esclavizan a mi gente. Estoy arriesgando mi vida por mi gente. La industria de la música y la NBA son barcos de esclavos modernos. Yo soy el nuevo Moisés”, tuiteó.

En una serie de publicaciones dijo lo siguiente: "Dejen de matarse unos a otros, mostremos a Dios que somos el pueblo de Dios. Mi ego también se apodera de mí. Dios no nos mide por el dinero en su reino".

Una fuente cercana dijo que Kim sigue siendo increíblemente paciente y comprensiva sobre el deseo de Kanye de postularse para la presidencia, a pesar de estos ataques que le están dando.

I need to see everybody’s contracts at Universal and Sony



I’m not gonna watch my people be enslaved



I’m putting my life on the line for my people



The music industry and the NBA are modern day slave ships



I’m the new Moses