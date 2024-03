Karol G recibe el premio a la mujer del año

Karol G recibió este jueves el premio a la mujer del año en los galardones Billboard Women in Music, que también rindieron homenaje a Kylie Minogue y celebraron el ascenso de la puertorriqueña Young Miko.

“Este es el reconocimiento más importante de mi carrera. Es la primera vez en la historia que una latina es considerada como la mujer del año y por eso voy a decir que durante muchos años viví decepcionada (…) Pero, así como yo lo hice, todas ustedes también lo pueden hacer con seguridad”, dijo la también conocida como la Bichota.

Karol G recibió de manos de su compatriota y amiga Sofía Vergara el mismo premio que años anteriores también ha condecorado a artistas como Taylor Swift, Madonna o Beyoncé.

“Ella era tan humilde y tan agradable en el set que si uno no fuera fan de su música no tendría ni idea de que es una superestrella mundial con miles de seguidores en el planeta”, comentó Vergara, quien compartió elenco con la cantante de ‘Tusa’ en la serie ‘Griselda’.

LEE TAMBIÉN: Gilberto Santa Rosa lamenta la pérdida de Pedrito Altamiranda

Karol G obtuvo este galardón apenas un mes después de haberse convertido en la primera mujer en la historia en haber ganado un Grammy estadounidense en la categoría de mejor álbum de música urbana por ‘Mañana será bonito’ y dos años después de que los propios Billboard Women in Music la hubieran nombrado como artista “rompedora” por desafiar las expectativas con su música.

“En mi mente cambié el ‘una mujer no puede lograrlo’ por el ‘mira a esa mujer cómo lo hace'”, ahondó la originaria de Medellín, Colombia, quien además interpretó en el escenario una versión tropical de su tema ‘Amargura’ con Emily Estefan -hija de Emilio y Gloria Estefan- en las percusiones.

Las catorce mujeres de la industria condecoradas este año fueron anunciadas previamente por la revista Billboard.

Kylie Minogue recibió el premio Icono tras el impacto de su tema ‘Padam Padam’ y por sus más de cuatro décadas de carrera.

“Sé que esto se trata solo de celebrar, pero ya que estoy aquí quiero dar un aplauso a todos esos momentos terribles: gracias por cambiarnos, son horribles en su momento pero es importante lo que hacemos con ellos”, aseguró la intérprete de ‘Can’t Get You Out of My Head’.

La estrella puertorriqueña en ascenso Young Miko tomó por su parte el escenario para recibir el premio Impacto y presentó su nuevo tema ‘Curita’ antes de recibir de manos de la rapera estadounidense Saweetie su reconocimiento.

“Es muy loco para mí estar aquí porque hay tantas mujeres que han impactado mi vida que me vuela la cabeza pensar que yo puedo hacer lo mismo con otras personas”, mencionó la rapera.

Asimismo, Katy Perry tuvo una breve aparición en el evento para entregar el premio a Ejecutiva del año a Michelle Jubelirer, mientras que Demi Lovato interpretó junto a la cantante brasileña Luisa Sonza -acreedora del galardón de Fuerza global- su colaboración ‘Penhasco2’.

Tras recibir el premio Potencia y en una actitud más rebelde, Charlie XCX usó su discurso para denunciar la competitividad de la industria, mientras que el grupo de K-Pop New Jeans recibió el galardón a Grupo del año y agradeció a sus “bunnies” -como llaman a sus seguidores- el apoyo incondicional que recibieron el último año.

Otras estrellas reconocidas este jueves fueron la cantante de country Maren Morris, la intérprete nigeriana de R&B Tems, la considerada por los Grammy mejor Nueva artista 2024 Victoria Monét o la cantante de pop inglesa PinkPantheress.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio