"Keeping Up With the Kardashians" llega a Latinoamérica para su gran final

La vigésima y última temporada de ¨Keeping Up With the Kardashians', llegará de forma exclusiva a Latinoamérica el próximo 27 de abril a través de E! Entertainment, algo que se ha enmarcado desde ya como uno de los finales más emocionantede una de los programas más vistos a nivel mundial.

LEE TAMBIÉN: Elvis Crespo se vacuna contra la Covi19 y le pone sazón al ritmo de 'Suavemente'

Publicidad

Aunque aún falta un poco para esta gran fecha, esperar el regreso de todo el drama y las emociones de la familia más querida de la televisión, las frases geniales de Kourtney Kardashian y las discusiones ocasionales entre hermanas, los fans no tienen que preocuparse, porque en E! Entertainment lanza el primer adelanto de cómo será el gran final.

El primer adelanto repasa los icónicos recuerdos de ¨Keeping Up With The Kardashians¨, de "Don't be j-king rude" a Kim Kardashian tomándose selfies mientras Khloe Kardashian va camino a la cárcel, Y también se burla de lo que seguramente se convertirá en momentos que cambiarán su vida.

Para los seguidores de este programa, podrán ver Khloe y Tristan Thompson en uno de estos, además, los fanáticos que han visto a la pareja enfrentar muchos altibajos a lo largo de los años, pero a pesar de todo, siguen siendo los mejores padres que pueden ser para True Thompson, de dos años.

Además, se podrá ver también a Kim espiando a Kourtney y Scott Disick tomando una siesta juntos, y luego contándole todo a sus hermanas.

Después de tantas historias a lo largo de varios años, los fans se quedarán dejarán sin aliento, pero esto no es todo ya que después de que Kris Jenner se derrumba mientras les dice a los camarógrafos de ¨Keeping Up With The Kardashians¨ que el programa está llegando a su fin, la mamá aparentemente comienza a arrepentirse de todo.