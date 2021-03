Elvis Crespo se vacuna contra la Covi19 y le pone sazón al ritmo de 'Suavemente'

Una publicación compartida d

"Me voy a vacunar, gente. Vamos, la vida continua, el mundo sigue dando vueltas, hay que fluir. Tranquilo, tranquilito, ya uno está curado de espanto", dijo el intérprete puertorriqueño en la fila para recibir la vacuna.

Luego, al momento de la inyección, la trabajadora de la salud que se la aplicó lo reconoció de inmediato: "Sí es él, cómo no la voz". Ante esto, Crespo la saludó y comenzó a cantar su mayor éxito, aunque modificó un poco la letra acorde al momento: "Suavemente, púyame, qué no me duela, qué no me duela".