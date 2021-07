'Keeping Up With The Kardashians' llega a su final y trae un gran especial

La serie "Keeping Up With The Kardashians" llega a su gran final y se irá a lo grande, iniciando con ¨E! True Hollywood Story: Kim Kardashian¨, seguido de ¨Los Mejores Momentos Kardashians¨ y, finalmente, un súper maratón de la última temporada número 20.

Los próximos martes 20 y 27 de julio a las 10:00 p.m. Latinoamérica y Brasil podrán ser testigo del cierre de una era con el doble episodio final de ¨Keeping Up With The Kardashians¨ la reunión final conducida por el host estadounidense Andy Cohen, quien se sentará junto a la familia más querida de los últimos tiempos Kardashian-Jenner para develar confesiones y misterios del detrás de escena que nunca salieron a la luz ¡hasta ahora!.

Después de 20 temporadas lo siguen contando todo y por primera vez la familia Kardashian-Jenner será interrogada en este gran final y despedida que promete generar llanto asegurado. En el primer adelanto, Kim Kardashian revela que la matriarca Kris Jenner está "un poco nerviosa". Aún así, entre bastidores reciben ánimo para "hablar de toda esta mi*rda".

En estos episodios, Andy le pregunta a la famosa familia por qué están terminando su icónica serie documental. Kris admite, "Todos nos sentimos un poco abrumados. Lo habíamos hecho durante tanto tiempo".

Si bien la familia puede haber terminado con ¨Keeping Up With The Kardashians¨, aún no han terminado de aparecer en los titulares. Kim bromea, "Lo que la gente no sabe es que me dijiste, 'Te voy a meter en un auto, nadie te encontrará. Solo vete'. Y Kris agrega, "Y yo me ocuparé de eso".

Aunque no está claro a qué se refieren el dúo madre e hija, es claramente jugoso cuando Andy responde, "Vaya". Más tarde, Andy le pregunta a Kim si le debe una disculpa a un hombre que no se nombra en el teaser. La respuesta de Kim: "Absolutamente". ¿Podría ser esto en referencia al matrimonio de Kim con Kris Humphries? La audiencia tendrá que sintonizar el gran final para descubrirlo.

Por supuesto, Kim no es la única que se abre en esta franca conversación mientras Kourtney Kardashian y Scott Disick abordan su relación. Andy le pregunta a los ex novios, "¿Creen que su relación podría haber resultado diferente si no hubieran compartido tanto de ella?" "Probablemente", responde Kourtney antes de agregar, "pero creo que el abuso de sustancias fue un factor decisivo". Scott interviene, "Fui bastante irresponsable".

Durante un total de 20 temporadas ininterrumpidas al aire durante 14 años y una infinidad de momentos épicos jamás antes vistos en la historia del entretenimiento. Esta ha sido la fórmula del éxito que catapultó a ¨Keeping Up With The Kardashians¨ como el reality show más visto en la historia de la televisión.

E! Online Latino detalla que contarán también con especial cobertura en @eonlinelatino con todos los jugosos detalles del gran final para que los fanáticos puedan seguir el minuto a minuto a través del website y redes sociales comentando y compartiendo su opinión.