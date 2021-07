Kelvin Rey tira su plena ‘Suéltenme’ y le da palo a los ‘haters’ de RM

El cantante y productor Kelvin Rey, mejor conocido en el ámbito artístico como DJ Ving sigue soltando plenas nuevas y en esta ocasión ha revolucionado las redes con el tema “Suéltenme”.

Kelvin relata que se inspiró en toda la polémica que se ha generado alrededor del expresidente Ricardo Martinelli y las constantes acusaciones que ha sufrido, además, de los ataques para que no pueda aspirar una vez más a ser mandatario de Panamá.



“Estamos explotando las redes con varias canciones, luego de ‘El Barrendero’ con mi amigo Japanese salimos con este tema. A la gente le gusta mucho lo que tiene que ver con las polémicas y con cosas que pasan diariamente, por eso ha decidido grabar todo rápido”, dijo.



Recalca: “El coro está bueno. De perseguirme no se cansan, de hablar mentiras no se cansan. Van a tener que matarme, suéltenme, para poder inhabilitarme, suéltenme. Yo soy el cuco de más de tres y por eso no quieren que vuelva a correr, yo quiero que mi gente en Panamá esté bien. Me tiran y no se cansan. Es mi punto de vista, siento que lo están persiguiendo mucho y llegará el momento en que se sabrá todo y salga la verdad”.

Según Kelvin, luego de terminarla, grabar el video, se la mandó a Martinelli para que le diera su punto de vista y por supuesto le gustó tanto que la subió a sus redes.



Respecto al video que ya está en YouTube, fue trabajado en apoyo a su papá, el productor Irving Diblasio, famoso por trabajar con otros artistas panameños, entre ellos el fallecido Danger Man.



“Es el segundo tema que grabamos para el ‘presi’. Anteriormente hicimos el sencillo en el que el exmandatario tuvo un problema con un tema de acoso y un patacón fue la víctima y cayó al suelo. En un día lo tenía listo y le pasé la canción a Martinelli y le ha gustó, por lo que lo subió a las redes y se hizo viral”, asegura.





Kelvin adelantó que luego de esta promoción vienen con más canciones llamativas, entre ellas plenas con otra tónica y una con Kenny Man, con bastante picante, pero que lanzará más adelante con su video listo.