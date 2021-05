Kenny Man perdió mucho dinero por un amigo con mala fe, afirma Pucho Bustamante

El conocido productor musical Pucho Bustamante decidió aclarar todo lo que sucedió con el tema "Ni Gucci ni Prada" del panameño Kenny Man y hablar de los que se han beneficiado con las regalías de este sonado tema.

LEE TAMBIÉN: Regala a pelotero zapatillas de su colección

Publicidad

Para ponerlos en contexto, todo este revulú se suscitó, esto luego que el productor Da Silva dijera en una emisora de la localidad, que era el creador de este ritmo y no había recibido ni un centavo por poner su granito de arena en este éxito.

"Kenny falló en algo, lo apoyaba en todos los sentidos. Pagué la licencia y tenía todo, hasta Mr. Saik aportó en ese tema y no sale en su autoría. Nos fuimos 50 y 50, todo se pegó. Firmamos con unos colombianos para la distribución digital y pasó 6 meses pegada. Acto seguido lo firma afuera y se pegó mucho más", dijo.

Recalca: "Me preguntan por 'Ni Gucci ni Prada', les digo que había un contrato de por medio. Se lo decía a Kenny, me reuní con Pucho, me menospreció que no había hecho nada con la canción, me dijo que iba a quedar preso. Hablando con la distribuidora me dijeron que el tema era de Da Silva y Kenny. Lastimosamente Kenny, Pucho y Tonelada, me estuvieron sofocando, que por culpa mía la carrera de Kenny se iba a dañar o me iban a meter preso. Pasó el tiempo, firmé varios papeles y casi me meto en problemas por beneficiar a Kenny y su ida con Universal".

Da Silva afirma que al final no se quedó con el 5% de la canción por autoría que tenía y tuvo que ceder el 50% del tema. Luego se enteró que lo sacaron por completo hasta del remix y afirma que el tema no ha ganado nada por crear la melodía de la canción.

Como era de esperarse, Pucho Bustamante reaccionó a todo el problemón que se generó en redes sociales por las declaraciones de Da Silva y destacó que lo dicho no era así.

"Kenny me dijo, la letra es mía, el ritmo lo cogí de internet, Saiko pagó para que me grabaran las voces donde Da Silva, por supuesto tengo que buscar la licencia que se pagó por ese ritmo. El productor del tema es 'Mantra' y él no quería que salier en la autoría. Hablé con él que era el encargado de crearlo. Anteriormente había creado con ese mismo ritmo otra canción", dijo Pucho.

Según Pucho, todo el reconocimiento por ser el productor del tema se lo debe llevar 'Mantra' y Da Silva fue alguien contratado con ingeniero para grabar voces y que se les iba a pagar 150 dólares. "Como me voy a dar golpes de pecho si voy a grabar una música que es una licencia, primer error y mentira. Lo estás diciendo en tus propias declaraciones", detalló.

Sobre esto hicieron un acuerdo con el creador original por dinero, para que cediera parte del porcentaje y que sucediera todo lo que ha pasado hasta ahora, que Kenny Man pudiera firmar para dar a conocer internacionalmente la canción con sus nombres.

Dentro de las argumentaciones que hizo Pucho Bustamante informó que al momento de resgistrar "Ni Gucci ni Prada" se percató que había sido registrada por otra persona, lo que causa su molestia, debido a que Da Silva no menciona esto y lo omite en sus declaraciones iniciales que formaron todo este problema.

La última problemática y por la que al parecer se ha dado todo el tema, se debe a que existía un contrato hecho entre la empresa ONErpm y Da Silva , que estipulaba la distribución digital de la canción, algo de lo que se enteraron en Universal Music al momento de intentar distribuirla por su cuenta.

"Esta empresa se convirtió en la disquera de Kenny Man literalmente y no solo para distribuir una sola canción. Kenny juraba que eso no era así. El contrato que firmó era para plataformas digitales, pero Da Silva lo hizo de otra manera, haciendo que Kenny firmara algo para estar amarrados a esta gente por tres años. Ese acuerdo no fue legal y lo hicieron de mala fe. Para solucionar todo esto, la empresa ONErpm se quedó con todo el dinero de adelanto de regalías de Kenny Man, eso no lo dijiste en el podcast Da Silva, tampoco que te llevas el 70% de todo lo que cobra esa empresa sobre la canción. ¿Dónde esta ese dinero?", sentenció.

Antes de terminar Pucho denuncia que Kenny man perdió mucho dinero por firmar este contrato y el único sencillo que está recibiendo es de su disco y lo que está generando en estos momentos.

Pucho finaliza su alegato diciendo que tiene tres meses negociando con Universal Music para que lo dejen libre de su contrato, porque en estos momentos la disquera no piensa hacer nada con ellos.