Kuwait prohíbe película de Gal Gadot y la considera una exmilitar peligrosa

La nueva película ‘Muerte en el Nilo’ de Agatha Christie y que es protagonizada por la actriz israelí Gal Gadot ha sido vetada en Kuwait.

Los amantes del cine de este país no podrán disfrutar de una de las obras de la ‘Reina del crimen’ debido a los conflictos políticos, así lo dio a conocer Anouar Mourad, a portavoz del Ministerio de Información de agencias de información.

La decisión de no transmitir ninguna producción en la que aparezca Gal se debe a las constantes demandas en redes sociales de considerarla no grata por ser “un exsoldado del ejército de ocupación sionista”.

La exmiss Israel, hizo su servicio militar obligatorio de dos años en las Fuerzas de Defensa de Israel, antes de comenzar su carrera como actriz.

El país árabe se opone a la normalización de los lazos con Israel, a diferencia de sus vecinos del Golfo, los Emiratos Árabes Unidos y Baréin, que han firmado acuerdos de paz con el estado judío, y ha apoyado durante mucho tiempo la causa palestina.

Los internautas también criticaron los mensajes de apoyo que ha tenido la protagonista de ‘Alerta Roja’ al ejercito israelí y sus críticas al grupo terrorista islámico palestino Hamás durante la guerra de 2014 en Gaza, que dejó 2.325 muertos de ambos lados.

En aquel entonces la actriz envió oraciones a los soldados israelíes “que están arriesgando sus vidas protegiendo a mi país contra los horribles actos realizados por Hamás”.

Esta no es la primera vez que la famosa tiene que hacerle frente a las prohibiciones de sus películas en los países árabes. Lo mismo sucedió en 2017 con el estreno de Wonder Woman la cual fue un éxito en taquilla pero no contó con el apoyo de los árabes.

‘Muerte en el Nilo’, dirigida y coprotagonizada por Kenneth Branagh y se estrenará este mes en los Estados