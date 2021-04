La alfombra roja desde el Live From E! de los Oscar

La noche más grande del cine con su esperada edición 93, una vez más E! Entertainment realizó la transmisión en VIVO en exclusiva para Latinoamérica de la Alfombra Roja brindándole a la audiencia un acceso en primera fila para disfrutar de los grandes momentos de sus estrellas favoritas.

La expectativa que genera esta Alfombra Roja, gira en torno al encuentro de los fanáticos del cine con sus celebridades favoritas, en medio de una nueva normalidad que día a día se reinventa. Giuliana Rancic, periodista de celebrities, ha estado durante años en la alfombra roja de los premios Oscar de E! Entertainment, hoy nos comparte su perspectiva, “Estoy emocionada de poder salir y entrevistar a todos los talentos increíbles en los Oscars de este año, además de estar acompañada por el presentador invitado especial Karamo Brown y los panelistas Nina Parker, el estilista de celebridades Brad Goreski, la editora de Rotten Tomatoes Jacqueline Coley y la corresponsal de estilo de E! Rassi. Estaremos en vivo desde Los Ángeles, CA en Union Station y Hollywood Roosevelt el domingo. Esta temporada de premios ha sido muy diferente. Habrá muchos momentos únicos y no puedo esperar para tener grandes conversaciones y ver los estilos de cada uno de los nominados y presentadores. Estamos orgullosos de ser parte de compartir esta experiencia híbrida con todos los nominados y nuestra audiencia este año”.

Con respecto al nuevo formato y a las restricciones por el Covid 10 Giuliana nos comenta:

“Estamos conectados con muchas de las estrellas de los Oscars, lo que nos permite tener conversaciones únicas, auténticas y entretenidas en persona y virtualmente desde Live From E!: Brunch to Live From E!: Oscars After Party. E! proporcionará a la audiencia de Latinoamérica una cobertura multiplataforma mas amplia no sólo al aire en pantalla, sino también en medios digitales, móviles y sociales. Nuestros protocolos de producción implementados cumplen con las pautas de seguridad de NBCUniversal, las pautas de los CDC, junto con las órdenes estatales y locales. La salud y seguridad del elenco y el equipo, y de todos los asistentes, es nuestra gran prioridad.

Brad Goreski, experto estilista de celebrities y fashion host de la Alfombra Roja de E! Entertainment, nos comenta que “Ahora, en términos de la alfombra roja, hacemos todo muy cuidadoso, hay estrictos protocolos, estamos separados los unos de otros, usamos mascarillas, protectores faciales, ha sido tomado muy enserio, obviamente nos hacen pruebas y sabes, y debo decir que ser parte de la familia E! y haber hecho tantos años de temporadas de premiaciones; han hecho un increíble trabajo para mantenernos todos a salvo y entretenidos al mismo tiempo, entonces estoy muy feliz con lo que se ha trabajado este año, el cuidado es lo primero en ambos casos”

Esta vez la edición 93 de los premios de la Academia, será adaptada, desde múltiples lugares, incluido el emblemático Teatro Dolby para mantener las condiciones ideales y prevención exigidas por la pandemia.

Entre algunos de los grandes aclamados nominados, están Viola Davis, Antohony Hopkins, Gary Oldman, Glenn CLose Olivia Cloman Amanda Seyfried, Vanessa Kirby y muchas más estrellas quienes desplegarán sus mejores looks y estilos que sin duda contarán con muchos momentos fashionistas que darán de que hablar durante todo el año.

Por primera vez en la historia de los premios de la Academia, más de una directora ha sido nominada en la categoría de mejor dirección. Chloé Zhao (Nomadland) y Emerald Fennell (Promising Young Woman) fueron seleccionadas y desde ya los fans están ansiosos por ver cuáles serán los diseños que elegirán para hacer su entrada triunfal.