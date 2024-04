"La Bibi" se agarra a puños con Sara Reinosa. ¡Hubo atangana!

Las presentadoras Vianeth Carrillo, mejor conocida como La Bibi y Sara Reinosa se agarraron a puños, todo con la intención de demostrar quién es la más fuerte arriba del ring de boxeo.

Las dos chicas se embolillaron anoche en el “Boxing Summer Fest”.

Según la Bibi, iba con todo y a pesar del resultado lo dio todo para demostrar que sus puños pesan.

"Sabes lo que me gusta los retos la verdad en mi vida pensé subirme a un ring , la verdad es un deporte que lleva práctica y dedicación hoy estuve dentro de un camerino donde estuve con el mismo que le ponía las vendas al mismo ROBERTO DURÁN. QUIENES ME ayudaron en todo mañana les subo todo a los pelaos en el camerino llegaban y decían vamos a calentar, adivinen me atreví una raya más que esto me lo llevaré de recuerdo en mi, gracias a todosssssssss Graciasssssssssssss me divertí ojo esto de pelear no es relajo, pero lo hice", dijo.