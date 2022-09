La Chechi denuncia amenazas y que quieren hackearla otra vez

Aunque ha tratado de salir de problemas, Maiseth Castroverde, conocida como "La Chechi" vuelve a ser tendencia, en esta ocasión por fascinerosos que quieren hackearle la nueva cuenta de Instagram.

LEE TAMBIÉN: Universidad de San Diego dará un curso académico sobre Bad Bunny

Publicidad

Como ya es conocido la Chechi explicó que le había llegado una notificación de actualizar los datos y que lamentablemente en el momento no tuvo malicia y le dio click, al darle allí se dio cuenta que no podía acceder a su red social y a los pocos minutos recibió una llamada de una amiga que le preguntaba si había publicado algo de un banco y ella le dijo que no.

"Me da mucho miedo porque pueden pensar que les estoy escribiendo y no soy yo, eso puede ocasionar un problema...es un fraude", expresó.

Ahora tras ese chasco, las mismas personas que le robaron su cuenta, le están enviando mensajes y cuestionan sus publicaciones, con la intención de robarle los datos a su nueva cuenta.

Maiseth le dijo a Crítica que ya esto es el colmo y está cansada de la actitud de este tipo de personas.

"Esto es lo último, resulta que la que me hackeó la cuenta reclama derechos de autor. Encima me están amenazando. He recibido una cantidad de personas que les han enviado mensajos. No entiendo al parecer, hay alguien que no quiere que surja. Busquen vida propia, qué triste. Hagamos el bien y todos vivan su vida.

Recalca: "Vengo pasando páramos desde hace años y pasar por esto, qué rabia. Voy con mi vida. seguiré adelante, si me hackean esta cuenta abriré otra. No me voy a dejar".