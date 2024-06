La Chechi graba película, va directo para la ‘pantalla grande’

Maiseth Castroverde reveló que hace año y medio estaba presa, y hoy la vida le da una nueva oportunidad, un nuevo reto, que no dudó en aceptar.

La Chechi, como es conocida Maiseth, confesó que durante este tiempo que ha esta ausente de las redes sociales se debe a que estaba entrenándose y preparándose para la pantalla grande, formará parte de las actrices en una película.

“Quién iba a decir que me estaría preparando para grabar para la pantalla grande, grabando para una película, quién dijo que los milagros no suceden... se me presentó semejante oportunidad y no le iba a decir que no, así que, como buena guerrera aquí estoy, y vamos para la pantalla grande”, expresó Castroverde al compartir su alegría.

La exmodelo aconsejó a su seguidores a no darse por vencidos ni abandonar los sueños, así la vida los revuelque. “Levántate y sigue, que todo es posible con dedicación y perseverancia”, manifestó La Chechi.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio