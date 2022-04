'La envidia no me hace, me baño con aceite, sigo estando pegada'

La cantante panameña Anyuri no tiene ninguna pepita en la lengua para decirle la verdad a sus "haters" que tanto hablan de su vida y la critican y debido a eso les mandó un mensaje por tantos comentarios que le han dicho, muchos que hacen referencia a sus fotos subidas de tono que sube a sus redes.

Hace poco la famosa lanzó su álbum llamado "Controversial" y mientras realiza la promoción del mismo, decidió dedicar unas palabras a todos los que la odian y aman, esto mediante una improvisación.

"Si mi estilo y mi flow le disgusta, al fin y al cabo ya estoy acostumbrada a lidiar con su envidia, me hice el culo, mis tetas y me alcanzó para la nariz, si yo sumo lo mío lo sumo sin tener que pedirte a tí. Mi único objetivo es ser feliz, el tuyo es estar hablando de mí, pero sigo avanzando sin mirar atrás, si miro me echo a reír", dijo

Recalca: "No soy marioneta, soy recta y actúo con decisión propia, como yo soy la escuela no estoy aceptando reválidas, tampoco copias, con la esgrima de sangre tengo trayectoria, ahora mi misión es quedar en la historia, algunos me aman y otros me odian, lleno mis conciertos. Me baño con aceite, ya no me baño con agua, todo lo que rumoran de La Cuchita en la calle mi cuerpo resbala. Traten de no caerse en frente de mí sino le piso la cara, nada más creo en Dios me tiene resguardada. Haga lo que haga seré criticada, a diferencia de todos los demás que los haters, a mi me mantienen pegada".

Además de hablar del disco que ha llamado la atención y la mantiene como una de las cantantes mujeres más escuchadas en Panamá, aseguró que está tranquila con todo lo que sucede a su alrededor.

A pesar que es víctima de críticas ya sea para bien o para mal, no dejan de hablar de ella y eso es favorable, debido a que a la larga ayuda a que la contraten.

También se ha vuelto común que ahora por su forma de ser, siempre le piden que se presente con poca ropa en los escenarios musicales.