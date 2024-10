La Oreja de Van Gogh se separa de Leire tras 17 años. ¿Volverá Amaia?

Una publicación compartida por La Oreja de Van Gogh - Oficial (@laorejadevangogh)



La salida de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh se produce solo unos meses después de la inesperada y mediática reaparición de Amaia Montero en Madrid, en uno de los cuatro conciertos de Karol G, tras un largo período de recuperación personal. En ese momento se dijo que volvería al grupo, lo que causó roces con la vocalista actual.



Poco antes, una información periodística apuntaba a que esa vuelta sería junto a su exbanda, algo que Pablo Benegas, guitarrista y uno de los compositores del grupo, desmintió, lo que no impidió que el rumor creciera y quedara instalado en la conversación social.

Amaia Montero dejó el grupo en noviembre de 2007 y en julio de 2008 se produjo la presentación de Leire como nueva cantante.

¿Leire se desbocó y habló de más?

Su salida se da en medio de conflictos y “faltas de respeto” con respecto a su posición en la banda, todo tras esa reaparición de Amaia Montero en el Santiago Bernabéu.

“Me sorprende que 16 años después todavía tenga que contestar por Amaia y que se me siga preguntando por ella... Ha tenido que quedar algo sin resolver. Y sí, me afecta, pero en la medida en que yo quiera que estas cosas me afecten, porque ya he aprendido. Pero lo que no me gusta son las faltas de respeto”, dijo en una entrevista hace un mes.

Pero lo que no me gusta es que se me ningunee a mí cuando se dice eso”, señaló. “Yo no me planeo que eso pase. Pero si fuese verdad o no, si puede pasar o no...”, aclaró tajante. Aunque Montero aclaró que su retorno a la música iba a ser en solitario, Leire no dudó en mostrarse molesta por las constantes comparaciones.

“A mí lo que no me gusta es escuchar y ver determinados comentarios de ‘ah, pues qué bien que vuelva’, ‘qué estupendo’, ‘qué maravilloso’.... Por que yo digo ‘¿y yo?’. Porque parece que a todo el mundo se le olvida que hay una cantante en el grupo. Llevo 16 años en el grupo... Digo ‘joder, sí que me resulta feo’, es como si no importara para nada”, aseveró.

“No me merezco eso. Entiendo cuál es el juego y que ha habido cierto interés en poner el foco en nosotras cuando creo que esta historia no da para más. Ella estuvo y lo hizo súper bien. Es carismática, maravillosa... Y después decidió dejar el grupo y entré yo. ¡Ya está! La historia no da para más... Y me sorprende que se quiera alimentar”, concluyó, causando enojo entre los fans de la agrupación.