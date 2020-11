La panameña Astrid Nicole triunfa en Finlandia con su hermosa voz

La cantante panameña Astrid Nicole está dejando el nombre de Panamá muy en alto, esto al clasificarse para la gala final de All Together Now Suomi 2020, uno de los concursos de mayor audiencia en Finlandia.

LEE TAMBIÉN: ¡Lamentable! Muere el papá de la excascarosa Bettina García

Publicidad

All Together Now Suomi 2020 es un concurso que consiste en una presentación ante 100 jurados, cada uno con el valor de un punto, siendo la puntuación máxima de 100. La gala donde participó la panameña fue transmitida en la televisión finlandesa el pasado 31 de octubre.

La artista mencionó en sus redes que pasó directo a la gran final que será el 19 de diciembre.

Astrid Nicole es oriunda de la urbanización Brisas del Golf, distrito de San Miguelito, sin embargo, se mudó hace dos años a Finlandia y desd ese momento se ha preparado para ser una gran cantante.

Ella llegó a Finlandia hace un tiempo y enseguida empezó a tocar puertas, hasta que audicionó en The Voice of Finland, lo que fue una gran experiencia, además, que la ha ayudado ha lanzar varios sencillos musicales.

Algo que pocos sabían, es que el episodio que pudo verse en la televisión finlandesa el 31 de octubre pasado, fue grabado en el mes de febrero, antes de que estallara lo de la pandemia de la Covid-19.

Mientras espera la gran final, ella menciona que estará enfocada en su preparación para lucirse y ganar todo.