La Polla se defiende y asegura que no estafó a nadie en redes sociales

Detalla que no le importaba tanto el dinero, pero le molestó que siendo una figura pública hiciera esto y jugara con el pan de los artistas panameños.

Por supuesto, al enterarse de esta situación, Assilem se defendió de lo sucedido y dijo que "ojalá se pegue su canción con todo este show".

"Me pidió el favor que le colaborara con un video. Está muy bien y él me dijo el precio y todo, sin embargo, luego al ver la cantidad, detalló que si le podía ayudar por un precio de 40 dólares y yo le dije que no cobro eso. Luego me dice que por trabajar juntos en el pasado debía ayudarlo y hacerle una rebaja. Lo acepté, pero cuando voy a subir la promoción me dice que no le sirve", dijo Assilem.

Assilem aclara que no hizo nada de lo que la acusan y simplemente intentó ayudar a una amistad con un precio más bajo, pero todo resultó en un problema mucho peor por temas de dinero.

Seguidores la apoyan y afirman que tiene la razón, pero otros no, asegurando que ahora que es conocida quiere tirar su piquete.