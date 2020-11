'La Tepesita' confiesa que le dieron 'queme' y fue la última en enterarse

La presentador Doralis Mela confesó a todos sus seguidores que el motivo de su soltería en estos momentos, es porque su novio le dio "queme", además, que ella fue la última en darse cuenta de todo.

"Pues sí, me quemaron, me engañaron, me fueron infiel o como se diga, y eso que @josealejandro507 quería que nos embarazáramos en diciembre", dijo al tema.

Recalcó: "No la agarre en contra de @erlinithzel19, por el simple hecho de que somos mujeres y la respeto. ¿Como se lo hice saber? Nno tengo nada en contra de ella, aquí el que tenía que darme la cara era @josealejandro507, porque fue mi pareja por más de 7 años y si él quería tener otra relación, debió hablarme claro o simplemente dejarme, al contrario, decidió llevar una doble vida amorosa".

Doralis afirma que esta infidelidad la tomó con mucha sorpresa, debido a que ambos tenían una bonita relación en todo momento.

"Sí lloré muchísimo, me dolió, pero al final encontré respuestas a preguntas que antes me hacía y al final me quité ese peso de encima. Estoy clara en que aunque duela, yo no me puedo detener, tirarme al piso a llorar y menos en tiempos de pandemia que aunque estemos rotos en mil pedazos, tenemos que ver la manera de seguir con salud y sobrevivir", detalló.

Además de compartir fotos de una conversación con su expareja, afirma que decidió compartir esta historia en las redes, debido a que todos sabían que su ex tenía una relación con otra mujer, pero ella ni sospechaba, además, que le gusta ir de frente con las cosas en vez de engañarse así misma.