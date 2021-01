'Lagartillo' acusa a su ex de infiel, lo detienen y forma un revulú en redes

Una publicación compartida de Informa T Panamá (@informatpanama)

El famoso asegura que la relación está terminada y ahora lo único que los une es el niño de 10 meses que ambos tuvieron.

Su expareja se defiende

Y como la moneda tiene dos partes, Nairobis Valencia, expareja del famoso, también se defendió y aseguró que todo lo dicho por Dimas es falso.

"Todo este conflicto empezó por un parking que él quería hacer el pasado 31 de diciembre. El señor estaba bastante tomado, comenzó a agarrarme fuerte, eso no me gustó, en ese momento me pegó. Dos familiares me ven y me preguntaron lo que pasaba, pero me quedé callada. Yo me fui y lo dejé en la casa, al volver me entero que había destruido nuestro hogar", dijo Nairobi.

La joven aclara que todo lo que había en la casa lo compró ella y por eso decidió presentar una denuncia para que le pague todo.

Nairobis menciona que la relación está muerta, pues para ella lo que hizo Dimas no tiene nombre y su reacción de hacer todo un "show" fue la gota que derramó el vaso.

Aunque se le consultó por el tema de la infidelidad, evitó hablar del mismo y se concentró en hablar solo sobre su hijo.

Algo que confesó Nairobis es que ambos tienen páginas de OnlyFans y estaban generando dinero, sin embargo, durante el tiempo que estuvieron trabajando este tema, crearon una tercera cuenta.

"Quiero la mitad del dinero que se generó en ese momento y que no se haga el loco. Él puede hacer con su vida lo que quiera, pero eso me pertenece", detalló.