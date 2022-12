Lágrimas de felicidad por Argentina

Final de fútbol cardiaca. Diego Obaldia estaba que tomaba cardioaspirina cada cinco minutos, Chucho Barrios la sufrió y, al igual que Pablo Bursntein no contuvo el llanto, tras ver a su selección derrotar, en rondas de penal, a una Francia que les dio la batalla faltando 10 minutos para finalizar el partido de 90 minutos.

“Toda mi vida espere esto! GLORIA ETERNA! Ser campeón del mundo, ganar la tercera.. Les juro que mi felicidad es infinita! No solo ver a Argentina.. CAMPEÓN , que Messi lo sea me alegra de igual manera! GRACIAS DIOS por dejarme vivir esto! SOMOS CAMPEONES! Los mejores del mundo… no me quiero despertar mássss”, destacó Pablo.

Aunque lejos de su tierra natal, Pablo celebró cada segundo del partido que, entre alegrías por los goles y sin sabor por el empate francés, admiró que sus compatriotas dejaron el alma en la cancha.

Mientras, en Qatar, la presencia panameña, en apoyo a Argentina, se hizo sentir con Ana Karina Ábrego, Alberto Gaitán y Rommelito, quienes vivieron cada jugada de la albiceleste, en especial las anotaciones de Lionel Messi.

