'Las canciones de los panameños suenan iguales, pura maleantería'

El conocido cantante e instagramer Juan Pablo Barceló movió las redes y le causó ronchas a una gran parte de artistas, esto luego que dijera que todos sonaban iguales con la misma maleantería.

LEE TAMBIÉN: Celebra la esperanza y la calma después de la tormenta

Publicidad

Mediante uno de sus en vivos, el famoso decidió análisis y llegó a la conclusión que todos caen en lo mismo, eso sí, el talento no lo criticó.

"Ahora que no salgan los mismo de siempre, qué sabes tú de música. No hay que escuchar o graduarse en la universidad de música, para saber que todas las canciones de los panameños suenan iguales. Todos cantan la misma maleantería, tienen armas, tumban y drogas. No hay que ser un genio para opinar", dijo Barceló.

"Tú sabes lo que estos manes podrían lograr si se montaran en un ritmo comercial, pero con esa mentalidad que hay que pegarse en el guetto, porque hay que cantar maleantería de huevo a huevo", recalcó.

Como era de esperarse y al estar analizando un video de Eiby al momento de hablar de esto, inmediatamente este último decidió responderle.

"La verdad, comparto tu pensar, pero aquí en Panamá, el país donde vivimos, cuando tratas de sona y hacer música diferente nadie te copia. La doble moral impera, te critican por hacer lo mismo, pero lo escuchan, si intentas hacer algo diferente lo ignoran. Ahora dime tú que bando prefieres, el de los escuchados o de los ignorados", mencionó. "Yo soy del otro bando", le contestó Barceló.

El corista de Sech TokyoOntheBlock también le contestó, afirmando que sus argumentos eran vacíos y era el menos indicado para opinar del tema.

Otros productores le han dicho que están a favor y lo apoyan a medias con este tema.