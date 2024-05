Britney llama “perr...” a su hermana Jaime Lynn. Su salud preocupa

Britney Spears sigue causando preocupación a sus fans, al punto que muchos creen que tiene serios problemas mentales y nunca debió culminarse la tutela que tenía su padre sobre ella.

Aunque muchos la defendían, ahora sugieren que la “princesa del pop” sí podría tener problemas graves, pues el día de ayer subió una historia de Instagram donde describe a Jaime Lynn, su hermana, como una “perra” y, al poco tiempo, eliminó el post.

Pese a que la relación entre las hermanas Spears no es muy buena, hace unos meses parecía que ambas estaban haciendo un esfuerzo para limar las asperezas que arrastraron por años, pero las nuevas declaraciones de Britney vuelven a poner en duda los términos en los que se encuentran actualmente.

En una historia de Instagram, publicada ayer, la intérprete de “Toxic” compartió parte de lo que era una excursión que emprendió junto a una amiga, un amigo y un hombre que explicó que era su asistente.

Eso no fue lo que más preocupó, sino el hecho que mientras narraba su nula experiencia para acampar, rememoró la participación de Jaime Lynn en el reality “I´m a celebrity... get me out of here!” (Soy famosa, sácame de aquí), pues al mencionar a la joven usó el término “perra” para describirla.

Britney explicó que le parecía incongruente que su hermana menor hubiera dejado a sus dos hijas menores en casa, por las que lloraba durante toda su participación en el reality, asegurando que las extrañaba, pero no hiciera nada para regresar a casa y ver por ellas.

“¡Mi hermana lo hizo (acampar) en un programa de televisión! y la bañaron en la jungla, mier**, ella dijo: “-Báñame, porque estoy atrapada en la jungla y extraño a mis hijas, oh, atiéndeme...´, pequeña perra”, expresó.“Quiero ser una pequeña perra y darme un baño en la jungla como mi hermana”.

La cantante de 42 años ha formulado otras frases que parecían inconexas unas entre otras, lo que preocupó todavía más a sus seguidores que, sorprendidos, se percataron que, al poco tiempo de compartir la publicación, prefirió eliminarla.

