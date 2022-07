Le dan calle a La Chechi tras 8 años en prisión; pagó lo que debía

La exmodelo Maiseth Castroverde, mejor conocida como La Chechi, fue puesta en libertad hoy viernes, esto luego de estar detenida por 8 años por tráfico internacional de drogas.

LEE TAMBIÉN: Boza se goza los Premios Juventud; Karol G fue la gran ganadora

Publicidad

Maiseth volvió a acapar los titulares de los medios, tras una publicación de Franklyn Robinson, que se la encontró por mera casualidad mientras realizaba compras en Merca Panamá

"Fue un día emocionante para mi, estaba en Merca Panama y desde lejos viene una chica corriendo, gritando Neeeeeeegroooooo y venía encima de mí. Yo no sabía quién era y zaz se me trepó. Y cuando veo era La Chechi, su rostro, su risa, es la misma que tenía desde que nos conocimos, salíamos, trabajábamos juntos y me ayudaba a crecer en el medio de comunicación", dijo.

Según Franklyn , ella está en un proyecto del Ministerio de Gobierno y limpia en Merca Panamá, además, hace ejercicios que a sus 51 años porque tiene cuadritos.

Al contactar a amistades cercanas de la famosa, se detalló que su hora de salida estaba estipulado para las 3:00 p.m. de hoy.

La Chechi se mantenía en el Centro Femenino de Rehabilitación (Cefere), por los delitos de tráfico internacional de drogas y conspiración para cometer delitos relacionados con drogas.

Ella le había dicho a Franklyn que deseaba rehacer su vida, seguir con algún estudios.

LIBERTAD

Le dan calle a Maiseth Castroverde, conocida como "La Chechi", tras haber pagado más de 8 años en prisión por el delito de tráfico internacional de drogas. pic.twitter.com/yMSH4KzdQ2 — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) July 22, 2022

Contenido Premium: 0