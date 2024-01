Le envía un mensaje a quienes le mandan su video de 'Confucia'

La exmiss Giosue Cozzarelli le mandó un mensaje alto y claro a aquellos jóvenes que le siguen mandando su video de “La Confucia”, que fue hace más de 15 años.

“Yo voy a hacer una labor social para los muchachos, los hombres, lo que sea. Esos pelaos que me hablan por Instagram, que me hablan por aquí, me dicen hola, que no sé qué, yo no les respondo, pero como que, de última instancia, usan y me envían mi video cuando yo me confundí, en ese lapso de mi vida, que pasó hace mil años, para mí pasó mucho tiempo, si ustedes me siguen recordando por eso … Yo he hecho muchas cosas mucho más importantes en mi vida”, señaló en un video en su cuenta de Instagram.

Por otro lado, Cozzarelli comentó que eso no le molesta, que ella ha visto cantidad de videos: “Yo he visto mi video miles de veces, me da risa, de que tú me lo vuelvas a enviar como meme, uno gracias porque me da risa, pero no te voy a hablar porque me lo envías, así que creo quedas como… No quiero decirlo, creo que deberían tener más iniciativa porque no le está funcionando pa’ que sepan, les estoy haciendo la labor social para que no pierdan tiempo… No quiero ser egocéntrica, pero créeme que si eso es lo más que tú puedes a hacer, no llevas chance”.

