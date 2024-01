Gisela Tunón dice 'no más auxilios económicos'

El tema de los auxilios económicos sigue causando opiniones en las redes sociales, en este caso fue la periodista Gisela Tunón quien hizo referencia al tema, para ella, todo aquel que se le conceda este privilegio debería pagarlo tras culminar sus estudios.

Mediante su cuenta de Instagram, la famosa recordó con una galería de fotos y una reflexión todos los esfuerzos que le tocó hacer para poder obtener su diploma, confesó que trabajaba de día y estudiaba de noche.

"Sin auxilio económico #Tbt 1999. Desde los 18 años trabajando en turno de 6 am en un counter de alquiler de celulares dentro del Hotel Caesar Park (Sheraton), y estudiando de noche para pagar la universidad; así logré ese diploma universitario. Difícil? Bastante, imposible? No, aquí está la prueba. Una beca o préstamo no eran opción para mí, no era yo una estudiante sobresaliente en nada, tenía claro que la única forma era trabajar, si quería graduarme en una universidad privada", sentenció la comunicadora.

Destacó que esto no la hizo más ni menos, pero si lo comparte porque es fiel creyente que con esfuerzo se logran las metas.

"En fin, nada de esto me hace más ni menos que nadie, lo comparto porque considero que, con esfuerzo, podemos lograr nuestras metas de estudio, la mayoría de las veces. No me detuve a pensar en lo que no tenía o no podía, tampoco en cómo conseguirlo "fácil y regalado", siempre tuve la mirada puesta en lo que quería y qué tanto tenía que trabajar para conseguirlo", dijo.

Por último, agregó con un gancho la aprobación al "otorgamiento de becas del IFARHU, ganadas por concursos transparentes y sustentados con excelencia académica, deportiva o artística", "otorgamiento de préstamos del IFARHU con la condición de devolver hasta el último centavo o brindar servicio al país por X cantidad de años", mientras que desaprobó con X a el "otorgamiento de Auxilios económicos = dinero regalado. Si se prepara y estudia, al terminar, estará en la condición de trabajar para devolver ese préstamo al Estado, y así otra persona podrá estudiar con ese dinero que una vez le sirvió a usted #miOpinión #NoMásAuxilios".

Recordemos que, desde el año pasado han estado saliendo a la luz el otorgamiento de auxilios económicos a varios influencers y figuras del patio.

