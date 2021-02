Le gustaría conocer o toparse con Rosalía en Barcelona

Gaby Garrido tiene al tanto a sus seguidores tras su mudanza, junto a su esposo, cuñado y mascota, a Barcelona, España, y mediante sus historias de Instagram respondió algunas preguntas de cómo ha sido este proceso.

Por las fotos que ha compartido, se le ve muy feliz y disfruta del nuevo país que ha adoptado como su hogar, y lo que le llama la atención a sus seguidores es que en las instantáneas de sus paseos no se ve a las personas portando mascarillas, por lo que aclaró que en Barcelona sí hay restricciones, como en muchos países, si se está en la playa no es obligatorio llevarla puesta si estas a distancia de otras personas, al aire libre o haciendo deporte. “En todo lo demás si debes llevarla (mascarilla) igual hay gente rebelde como en todos lados, pero no es mayoría”, destacó Garrido afirmando que desde antes de viajar se ha cuidado de la COVID-19, por lo que de igual forma se sigue protegiendo.

Como se ha dado a conocer por medios internacionales, en Barcelona se han dado protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hásel que han terminado en disturbios y, según Garrido, ellos están muy cerca de donde se están dando estas confrontaciones. “Supercerca, en todo el centro... estamos full en casa y todo bien, solo escuchamos los helicópteros y el segundo día olía humo por todo lo que quemaron. Si quieren ver lo que ocurre busquen protestas Barcelona por Pablo Hásel”, comentó.

A muchos seguidores de Gaby y Patrick les emociona que vivan en Barcelona, misma ciudad en la que vive el famoso deportista Lionel Messi, por lo que le preguntaron si tiene pensado ir a conocerlo, pero tal parece que a la panameña lo que le emociona y desea es toparse y conocer a Rosalía. “Tu pensando en Messi y yo que solo quiero encontrarme a este bombón @rosalia.vt.

Aunque esté lejos de su tierra natal, Gaby no se olvida de sus raíces y su gente, afirmó que para sentirse en casa hizo un arroz con pollo; en cuanto a si extraña a su familia compartió que ellos son quienes la motivan a que busque las cosas que enriquecen su vida en cualquier sentido.

Destacó que por el momento no se han instalado en un apartamento, siguen buscando y viendo opciones, además de que allá el trámite que tienen que hacer no es tan rápido, es todo un protocolo y demora un poco.