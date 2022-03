Le gustaría realizarse algunos retoques

La exparticipante de Calle 7, Marlene Rosmary Gilbert, interactuó un rato con sus seguidores, habló de todo un poco, de su vida como madre, cómo van sus estudios y si regresa al programa de Telemetro.

Al igual que muchas famosas del patio, Gilbert se convirtió el año pasado en madre primeriza, hecho que cambió su vida. Esta etapa, según ella, no ha sido tan fácil.

Publicidad

Un seguidor le preguntó ¿cómo ha sido tu experiencia como mamá primeriza? Y ella respondió “La verdad no ha sido fácil, aprendo todos los días, me ha cambiado mi vida y es lo más lindo que he podido vivir”.

PUEDES VER: Familia de Selena Quintanilla publicará su nuevo disco

Gilbert tiene una figura que es envidiada por muchas y por eso sus seguidores le preguntaron qué hizo para mantenerla tras dar a luz a su primer hijo. “Yo siento que no la tengo (la figura), quiero hacerme algunos retoques, pero la verdad que también entreno”, manifestó la madre de Dominick en su Instagram.

En tanto, destacó que para ella ser madre es alejarse un poco de las redes sociales para dedicarse a su hijo.

“A mí casi no me da ni tiempo de tomarme fotos cuando estoy arreglada”, dijo la ex Calle 7, quien se mantiene estudiando su carrera de mercadeo y publicidad.

Contenido Premium: 0