Le hicieron pasar un mal rato por supuesto auto robado

Susan Elizabth Castillo le envió un mensaje a las autoridades de la Policía Nacional, después de que la hicieran salir de una plaza comercial, porque supuestamente el auto en el que andaba tenía una denuncia de robo.

Según explica, cuando llega a donde está el auto, las unidades de la policía le preguntan si el carro era de ella, a lo que les responde que lo alquiló, y es donde le comunican que el vehículo tiene una denuncia de robo.

“¿Una denuncia de robo?, yo perece déjeme llamar a la arrendadora porque en realidad no entiendo, yo le dije, ajá déjeme pagar y salgo... pagué y salí y le dije ‘cuenteme’, y me dice ‘bueno, no, parece que no hay denuncia... y me dice que tengo que ir a la estación de policía...”, explicó la presentadora.

Detalló que le explicó a la unidad que no podía ir a la estación, primero porque no había una denuncia, además de que iba a su casa a almorzar y tenía que regresar a trabajar, por lo que le tomaron los datos y la dejaron ir.

Susan pensó que el tema había terminado allí, pero unos metros más adelante tenía a los linces al lado de su carro y la patrulla, según ella, como si fuera una gran criminal, pero gracias al director de la policía la soltaron.

