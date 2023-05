¡Le llueven los manes! A Tom Cruise le gustó Shakira y quiere más

La reunión casual en el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami entre Shakira y Tom Cruise sigue dando que hablar y según fuentes cercanas el actor se interesó mucho en la colombiana.

Al evento también acudieron íconos del deporte estadounidense como Venus Williams y el quarterback Patrick Mahomes, pero también estrellas de Hollywood se hicieron presentes. El que más llamó la atención fue Tom Cruise, quien fue el acompañante de la barranquillera.

Las redes sociales explotaron cuando se filtró la imagen de Shakira llegando al sitio del evento con el actor Tom Cruise. Ella fue captada por las cámaras de los periodistas y de los aficionados que hicieron presencia en el certamen.

Shakira and Tom Cruise spotted at the Miami Grand Prix. pic.twitter.com/ARLs6ovLpB