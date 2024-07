Le realizan biopsia por algo en el estómago

El tipiquero Tavo Flores dejó preocupados a todos sus seguidores tras mostrar una fotografía desde una camilla de hospital, afirmando que se llevó un susto antes de los exámenes, pero había Tavo Flores para rato.

Mediante un video que compartió en su cuenta de Instagram, desde su rancho, Flores agradeció por los mensajes que recibió de pronta recuperación, dejando saber que le realizaron un examen de rutina, en el que le encontraron algo en el estómago y, para descartar, le hicieron una biopsia.

“Tuve quebrantos de salud y, bueno, como todos saben, me vieron ahí en una camilla, fue un examen de rutina que me hice, me encontraron una cuestión en el estómago y, para descartar, hicimos un examen profundo, me hicieron una biopsia... gracias a Dios no es nada malo, estamos bien”, destacó el esposo de Sandra Sandoval, expresando que se recupera de un resfriado.

