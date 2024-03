Le responde a los ofendidos por su ‘post’

La conocida creadora de contenido Piky Zubieta le respondió a seguidora que se ofendió por su post de la primera menstruación de su hija.

Bueno, resulta que hace cuatro años la hija de “Entre Libras” tuvo su primer sangrado menstrual, por lo que ella tenía la idea de replicar una idea de fiesta temática sobre la menstruación, pero no se pudo, porque estaba fuera del país, por lo que solo le hizo un dulce para no dejar pasar la ocasión. Ayer ella compartió ese momento con título “abajo los tabús”, algo que no les gustó a sus seguidores.

Incluso uno de ella, le dijo que estaba lucrando con su hijo, Piky no se quedó con esa y le contestó, le dijo que era una “ignorante” porque a ella no le consta lo que dice; afirmó que no hubo canje y que su hija le dio su consentimiento.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio