Leribeth Solís espera su segundo hijo

Leribeth Solís arrancó el mes de febrero con todo, pues anunció que está en la dulce espera, sí, está embarazada, espera su segundo hijo.

La comunicadora, quien se casó el año pasado, dio a conocer la noticia en su red social Instagram, con una fotografía donde aparecen su esposo y su hija Rafaella, quien sostiene una ecografía.

"En algunos meses serás la hermana mayor, serás la hermanita mayor más maravillosa de la historia mi vida entera. Han pasado ya casi tres años desde que llegaste a mi vida Salo, tú y solo tú, fuiste la responsable de abrir inmensamente mi corazón... Tú me enseñaste lo que el incondicional, incontrolable y salvaje amor te hace sentir. Tú lo cambiaste todo, tú me hiciste mamá... Ahora llegará un nuevo ser a nuestras vidas y no sabes toda la ilusión que tenemos de verlas encontrarse por primera vez", expresó.

La idea de ser madre de dos la hace muy feliz: “Seré mamá por segunda vez, y no dejo de pensar en el doble caos que será nuestras vidas, en el doble amor que tendremos en casa, en los dobles besos de buenos días, en las dobles desveladas, pero no importa ya queremos vivirlo. Queremos tenerlos con nosotros. Verles amarse, luego verles discutir, al minuto siguiente verles amarse otra vez y así sucesivamente”.

Por último, agradeció a Dios por esta bendición.