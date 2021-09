Lil Nas X prende las redes con su embarazo y dice que pronto dará a luz

Una publicación compartida de (@lilnasx)

Evidentemente, el hijo del estadounidense que está en camino es Montero, su álbum debut, que llegará a todas partes mañana mismo, el 17 de septiembre de este 2021.

Para seguir poniendo el hype por las nubes, el artista ha subido un nuevo capítulo relacionado con su ansiado bebé. En este caso, se trata de una baby shower (típica fiesta previa a un nacimiento) que dedica a su disco. Sin embargo, no parece estar del todo contento: "me he pasado horas preparando la baby shower y nadie se ha presentado". Eso sí, los regalos sí están en la secuencia cinematográfica, y van de parte de los reconocidos músicos que participan en el lanzamiento.