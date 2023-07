Lim Yueng arrastra a One Two por tuit, causa revulú y lo rectifica

En redes sociales se desató una polémica el fin de semana, esto luego que el presentador de noticias de TVN, Eduardo Lim Yueng, le diera su pa'tras a la One Two, esto tras una publicación en la que cuestionaba a las personas por hacer algo lo que les dio la gana de jóvenes y al llegar a la vejez cuestionar todo.

LEE TAMBIÉN: Milka ya tiene en brazos a Sebastián, su hijo

Publicidad

"No se vale que hayas tenido de joven la vida vivida como te dio la gana y que hiciste lo que quisiste y nadie te dijo ni xuxa, pa que ahora de vieja o viejo cuestiones todo lo que hacen los demás y que todo te parece malo. Pero cuando tú lo hacías en tu friking tiempo ahí si no lo era. PERO QUE HUEVO", fue lo que dijo.

Tras eso, varias personas cuestionaron lo sucedido y sus comentarios, sin embargo, el que más llamó la atención fue Lim Yueng.

"En esa senda también caminan los Ex gordos, ex adictos, ex promiscuos, ex delincuentes, etc... Que bueno que te recuperaste y saliste de eso, pero vive y deja vivir", fue lo que comentó.

Como era de esperarse, el comentario fue tomado como una humillación por un grupo de personas, mientras otros dijeron que era una afirmación a lo que publicó.

Posterior a este hecho, el mismo Lim Yueng dijo que no lo estaba criticando y solo respaldaba su comentario, aunque muchos pensaron que no lo dijo de la mejor manera.

En esa senda también caminan los ex gordos, ex adictos, ex promiscuos, ex delincuentes, etc. Qué bueno que te recuperaste y saliste de eso, pero vive y deja vivir. — Eduardo Lim Yueng (@limyueng) July 1, 2023

Contenido Premium: 0