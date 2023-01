Lissette seguirá con su vida tras terminar con su esposo

El tema de Lissette Jurado con su marido, el queme, maltratos físicos y demás sigue en la palestra. Ella ha decidido mandarle un mensaje directo al padre, que al parecer, no quiere hacerse responsable de su hija.

"Vuelvo para hacerme feliz y quien quiera hacer lo contrario, lo soltaré, no quiero nada que se resista a hacerme o verme feliz, lo elijo yo al igual con todo lo que me gusta.. al final me toca ver por mí, por ti, ahora más que nunca, solo puedo decir no es cuando los además quieren, sino cuando tú lo decides, así que seguir haciendo lo que con tanta pasión he construido y si mamá está feliz, tu hija mía y de mi corazón, lo estarás más. Te amo, feliz cumpleaños mi chihi", dice un mensaje en sus stories.

Su relación con su esposo José Guitian o un divorcio está en veremos, tras todo lo que ella reveló hace unos días en sus propias redes.

Seguidores la han apoyado en estos momentos complicado de su vida.

Respecto a su contraparte no ha aparecido a decir algo de la situación.

