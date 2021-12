Lista con su tercera dosis contra la COVID-19, aunque con malestar

Piky Zubieta ya está lista con su dosis de refuerzo contra la COVID-19 (tercera dosis), y explicó que con esta tuvo una noche de terror.

Según Piky, con ninguna de las dosis anteriores había tenido reacción alguna, en cambio con la tercera, le dio escalofrío, dolor de cuello y ambos brazos le dolían.

“Siento el cuerpo caliente horroroso, tomo agua con mucho hielo, porque a mi me gusta tomar agua así, siento como entra todo, es como un resfriado, pero lo que me llama mucho la atención es el dolor muscular tan intenso, así que bueno, no es inocente mariposa, porque yo eso no lo celebro, porque el día de los santos inocentes, es el día que fue la masacre de los niños inocentes por la persecución de Herodes”, detalló Zubieta.

La también conocida en redes como Entre Libras, recomendó ponerse la vacuna, y si quieren pasar Año Nuevo feliz, lo hagan antes de la fecha para pasar las fiestas sin malestares.